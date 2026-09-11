Por José Gregorio Aguilar Torres

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, aseguró que en los últimos años no ha sido convocado a reuniones formales de trabajo con el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas, pese a la cercanía del proceso electoral de 2027.

“Yo tengo tres o cuatro años que no he tenido una reunión formal con el secretario general de Gobierno, porque no he sido convocado. Pero reitero la voluntad del Verde de trabajar en unidad y en acuerdos que abonen a la democracia”, expresó cuando se le cuestionó si ha sido convocado por el responsable de la política interna a reuniones formales en el marco del proceso electoral.

Muñoz Cano subrayó que, aunque en otros estados se han registrado hechos lamentables contra aspirantes, en Tamaulipas existen condiciones para que las elecciones se desarrollen con civilidad y seguridad.

“Coincido con el gobernador en que se ha avanzado en materia de seguridad, y confío en que habrá un proceso electoral de altura”.

Muñoz Cano consideró indispensable que todos los partidos y coaliciones firmen un pacto de civilidad, que garantice respeto y transparencia en las campañas.

“Estoy a favor de la unidad, de que tengamos un proceso electoral de altura. Nada sobra cuando se trata de voluntad política”, afirmó.

El dirigente del Verde estacó la relación de diálogo con otros actores políticos, como el delegado del Partido del Trabajo, Arcenio Ortega, y con la dirigente estatal de Morena, Lupita Gómez, con quienes ha coincidido en eventos recientes. “Reconozco su voluntad política de coincidir y construir escenarios favorables. Nunca está de más el diálogo y la cordialidad”, señaló.

Por último, reiteró que el Partido Verde está listo para competir en 2027 y que su disposición al diálogo sigue firme.

“Lo importante es que existan las condiciones necesarias para un proceso electoral extraordinario en favor de la democracia y de los tamaulipecos”, concluyó.