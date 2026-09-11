Por José Gregorio Aguilar Torres

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció los bajos resultados de México en la prueba internacional PISA 2025, pero justificó el desempeño señalando que la caída en la concentración de los jóvenes se debe al uso excesivo de pantallas digitales y redes sociales.

“Lo que se ve es una caída en la concentración de los jóvenes a nivel mundial. Países como China y Singapur, que quedaron en primer lugar, aun así muestran 14 o 15 puntos de descenso. El responsable de esto son las pantallas digitales y las redes sociales”, afirmó, replicando lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Valdez García subrayó que PISA no es una “boleta de calificaciones” ni un concurso, sino un instrumento aplicado en 91 países. En Tamaulipas, dijo, se aplicó a 3 mil alumnos,

“Yo comparto la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum quien ha dicho que Pisa es un instrumento serio pero no mide el trabajo de todos los maestros, y en el caso de Tamaulipas solamente presentaron 3 mil alumnos y lo que revelan los datos es la caída en la lectura y comprensión a nivel mundial y eso se debe a las redes sociales y a las pantallas digitales”.

En cambio, subrayó, la evaluación estatal “Tamaulipas Aprende” evaluó a 700 mil estudiantes en matemáticas, ciencias y español, y cuyos resultados de ésta se darán a conocer este viernes. “Mañana presentaremos esos resultados, que son más poderosos porque abarcan a toda la matrícula”.

El funcionario insistió en que México fue de los países que menos descendió en lectura y comprensión, aunque reconoció que el reto es replantear la enseñanza para mejorar los aprendizajes.

Por otra parte, el titular del ramo educativo mencionó que aún existen problemas de infraestructura escolar, como jardines de niños sin electrificación y primarias con instalaciones obsoletas.

“Estamos trabajando con el ITIFE y la Comisión Federal de Electricidad para resolverlo, aunque algunos contratos tardan uno o dos meses”, explicó.