Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó que celebrar el Grito de Independencia este año será más caro: una noche mexicana en casa para 10 personas alcanzará los $8,100, un incremento del 16% respecto a 2025.

El estudio de mercado detalla que preparar pozole cuesta alrededor de $2,350, la tinga de pollo $1,440, tostadas de pata $1,265 y pambazos $1,568. A esto se suman bebidas por hasta $3,450 y decoración con motivos patrios cercana a $690.

Para los jóvenes que celebran en bares y antros, el gasto promedio será de $1,650 por persona, es decir, hasta $16,500 por grupo de 10, un aumento del 18% respecto a 2025.

El presupuesto se incrementa aún más si se decide vestir con atuendos típicos, como blusas bordadas, camisas de manta o trajes de charro, que pueden costar hasta $1,380 por persona. Una serenata de mariachi con seis canciones ronda los $4,200.

El presidente de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, destacó que el 15 de septiembre es más que una fiesta: “Es una expresión popular de identidad, orgullo y pertenencia. Este año cobra un significado especial porque la defensa de la soberanía nacional vuelve a ser crucial”.

Rivera recordó que México mantiene una relación profundamente integrada con Estados Unidos, con quien realiza alrededor del 70% del comercio y comparte una frontera de más de 3 mil kilómetros. “Les guste o no, los mexicanos forman parte del ADN de la sociedad norteamericana”, afirmó.

La celebración del Grito también se extiende a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Boston y Las Vegas, donde la comunidad mexicana y mexicoamericana mantiene viva la tradición. “México y Estados Unidos tienen un destino compartido con plena soberanía”, concluyó Rivera.