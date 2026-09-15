Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En respaldo a la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de los Combustibles impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya firmó un Acuerdo de Coordinación y Colaboración con municipios y representantes del sector gasolinero.

El objetivo es fijar un tope máximo en los precios de los combustibles, disminuir la inflación y garantizar certeza jurídica en el mercado energético.

El acuerdo también busca avanzar en la simplificación administrativa, reduciendo cargas regulatorias y duplicidad de trámites para la instalación y operación de nuevas estaciones de servicio.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que este instrumento “es un mecanismo de respaldo a la política pública implementada por el Gobierno Federal, y con la coordinación entre los distintos niveles de gobierno se fortalecerá el sector energético”.

El funcionario subrayó que la medida permitirá reducir tiempos de atención, evitar duplicidad de trámites y costos, además de garantizar un abastecimiento oportuno de combustibles en todas las regiones del estado.

“Se trata de atender de manera óptima las necesidades de la población y de las empresas, con reglas claras y procesos más ágiles”, puntualizó.

La directora Jurídica y de Transparencia de la SEDENER, Sandra Santoyo López, explicó que el acuerdo brinda certeza regulatoria y apoyo técnico a los municipios firmantes, quienes recibirán capacitación continua y digitalización gratuita de sus sistemas administrativos. “Buscamos unificar criterios documentales y modernizar la tramitología para que los ayuntamientos tengan herramientas más eficientes”.

El acuerdo cuenta con la participación de 11 municipios de Tamaulipas, entre ellos Altamira, Mante, Nuevo Laredo, San Fernando, Tampico, Ciudad Madero, Soto La Marina, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, además de grupos gasolineros con presencia significativa en el estado.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, así como los diputados Francisco Adrián Cruz y Armando Javier Zertuche Martínez, presidentes de la Comisión de Energía del Congreso del Estado.

Con esta firma, Tamaulipas se convierte en el primer estado del país en establecer un acuerdo de este tipo, alineado con la estrategia federal de simplificación y digitalización. “La seguridad energética y la estabilidad del mercado son prioridades, y este acuerdo nos permite avanzar con paso firme”, concluyó Walter Julián Ángel Jiménez.