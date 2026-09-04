Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La docente de la Licenciatura en Comunicación, Martha Cecilia Manzano Ortiz, hizo un llamado público para que el próximo proceso de elección en la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT se realice de forma democrática, transparente y equitativa, con oportunidad real para que una mujer pueda competir en piso parejo.

La maestra Manzano Ortiz está solicitando audiencia con el rector Dámaso Anaya Alvarado para garantizar elecciones transparentes, en la consideración de que en 58 años no ha habido una directora.

En entrevista, la maestra con 20 años de servicio en la institución, señaló que el período del actual director concluye en octubre, por lo que solicitó que se respeten los tiempos formales y se garanticen condiciones de apertura para toda la comunidad docente.

«Yo solamente solicité que hubiera unas elecciones transparentes, democráticas y que se le dé oportunidad a la mujer. En 58 años que tiene la facultad no ha habido una mujer directora», enfatizó.

Manzano Ortiz recordó que hace cuatro años, cuando una mujer buscó registrarse, el proceso no fue totalmente transparente ni democrático, por lo que es necesario no repetir esas prácticas.

La profesionista informó que ya solicitó una audiencia con el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, con el fin de exponer la inquietud de un grupo de maestros y maestras que buscan certeza en el proceso.

«Yo tuve la oportunidad de externárselo al rector y nos dijo que nos iba a dar una audiencia a varios docentes que estamos pendientes. Yo sé que el Rector quiere hacer las cosas bien», indicó.

Dijo que entre el personal docente existe interés en participar, pero también temor a represalias, por lo que pidió garantías para la libre expresión.

«Que no haya represalias por no estar de acuerdo. Esto se construye con diferentes ideas. A lo mejor yo no puedo estar de acuerdo con ellos, pero tampoco que haya represalias», sostuvo.

Manzano Ortiz, quien cuenta con 11 años de experiencia en la administración universitaria, señaló que su proyecto de trabajo se centra en tres ejes: escucha activa a estudiantes y docentes, fortalecimiento académico e investigación, y protocolos de atención prioritaria.