Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, anunció que su partido presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el nuevo criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las llamadas boletas planchadas.

El dirigente calificó la disposición como un “atentado a la democracia” y advirtió que permitir boletas sin doblar abre la puerta a un fraude electoral en el proceso de 2027.

“La presencia de estas hojas lisas es un indicio directo de relleno de urnas o manipulación ilegal de los paquetes”, señaló.

Durante una rueda de prensa, Díaz Lara mostró réplicas de boletas y urnas para ejemplificar que físicamente es imposible introducir una papeleta extendida por la ranura de la urna, ejercicio que hace días también practicó su dirigente nacional “Alito” Moreno.

Díaz Lara acusó al INE de favorecer a Morena, recordando lo ocurrido en la elección judicial del año pasado con los llamados “candidatos del acordeón”.

“Sabemos perfectamente que ante la falta de resultados y los grandes errores de este gobierno, la mayoría de los ciudadanos espera la elección para darles un revés”, expresó.

El PRI insistió en que no invalidar de origen las boletas planchadas pone en riesgo la certidumbre del proceso electoral y vulnera la confianza ciudadana.

Díaz Lara reiteró que el partido defenderá sus siglas y el derecho democrático de los tamaulipecos.

“No vamos a permitir que se manipulen los votos ni que se prepare un fraude desde las instituciones”.

La impugnación busca frenar la aplicación de los lineamientos aprobados por el INE y garantizar que las boletas se utilicen bajo las reglas tradicionales de doblado y resguardo.

Con este posicionamiento, el PRI en Tamaulipas se coloca en la ruta de confrontación con el árbitro electoral, anticipando una batalla legal rumbo a los comicios de 2027, tendencia tricolor instruida por “Alito” Moreno.