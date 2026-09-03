Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de las acciones realizadas por el Agente del Ministerio Público y la Policía Investigadora adscritos a la Fiscalía del Distrito Matamoros, obtuvo sentencia condenatoria de 40 años de pena privativa de la libertad en contra de Sergio Iván “N”, por el delito de feminicidio.

Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió la sentencia después de que el representante social acreditó la responsabilidad penal del hoy sentenciado, derivada de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2024, en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Canadá de este municipio.

De acuerdo con las investigaciones, posteriormente trasladó el cuerpo de la víctima a otro punto de la ciudad, donde fue localizado sin vida por las autoridades.

La autoridad judicial determinó el pago de 142 mil 600.41 pesos por concepto de reparación del daño, así como una multa de 54 mil 285.00 pesos; asimismo, se le amonestó públicamente y se ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atentan contra la vida y seguridad de las mujeres tamaulipecas, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.