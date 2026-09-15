Por Agencias

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad federal garantizó este lunes que no habrá impunidad por el homicidio de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

“Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La muerte de Claudia no quedará impune”, publicó la instancia federal en redes sociales.

También detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, realiza trabajos de investigación para identificar y ubicar a los responsables, en coordinación con la Fiscalía de Morelos, las autoridades estatales y las instituciones del Gabinete de Seguridad. Además, mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Lamentamos profundamente el homicidio de Claudia Tacoronte… Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y comunidad universitaria”, expresó. (Agencias).