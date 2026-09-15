Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un órgano jurisdiccional, sustentado en los datos de prueba presentados por la representación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, dictó la vinculación a proceso en contra de Brayan Alejandro “N” y Rubén Darío “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Los hechos que se les imputan ocurrieron el 8 de agosto de 2026, en la colonia Libertad, en esta ciudad capital, donde la víctima fue privada de la vida por disparos de arma de fuego.

Tras valorar los antecedentes de la investigación y los datos expuestos por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó procedente la vinculación a proceso de ambos imputados y prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Para Brayan Alejandro “N” se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que para Rubén Darío “N” se determinó un plazo de tres meses.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida de las personas, así como de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.