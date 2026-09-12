Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones institucionales orientadas a promover una cultura ambiental y a implementar estrategias de economía circular, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleva a cabo una serie de talleres y programas de capacitación para el manejo de residuos orgánicos vegetales y producción de composta.

En ese marco, y a través del Instituto de Ecología Aplicada, se impartió el taller «Generalidades del Compostaje», dirigido a la comunidad universitaria con especial atención al personal encargado de las cafeterías del Campus Victoria, así como a estudiantes y docentes.

Uno de los propósitos principales de esta iniciativa es sentar las bases para la creación e implementación de un centro de compostaje en el centro universitario de esta capital, fortaleciendo el cumplimiento de las normativas y ordenamientos medioambientales enfocados en la reducción y tratamiento adecuado de la basura orgánica.

El director del Instituto de Ecología Aplicada, Dr. Héctor Arturo Garza Torres, destacó que la meta es aprovechar los residuos generados en las cafeterías para convertirlos en insumos benéficos para el entorno natural. Añadió que el proyecto contempla extender estos conocimientos hacia la sociedad para que la ciudadanía pueda aplicarlos en el cuidado de sus áreas verdes.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, quien enseñó técnicas prácticas para la elaboración de abono orgánico.

Al destacar los beneficios y la proyección comunitaria de esta iniciativa, el investigador subrayó que estos espacios buscan aprovechar los desperdicios de los comedores universitarios para convertirlos en un recurso benéfico para el medio ambiente.

Recalcó que ofrecer este programa al personal de cafetería y jardinería resulta clave por ser quienes manejan directamente los residuos.

Asimismo, indicó que esta capacitación fomenta el autoempleo, ya que la composta genera un valor económico, y su comercialización puede representar un ingreso extra para las familias.