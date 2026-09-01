Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Complicado escenario en el cual Doña Claudia rindió su segundo informe. Entre lo más grave destacan los desencuentros del partido en el poder que sin duda crean confusión en la militancia y diversidad de opiniones no siempre favorables hacia la forma de operar la administración pública. El tema es delicado, tanto que pone en riesgo la solidaridad en torno al proyecto de nación que tiene como eje el bienestar colectivo, es decir, la justicia social. Por lo sucedido en las últimas semanas se observa que puede más el interés personal o de grupos que no evolucionan ni arrastradas por la 4T.

Este primero de septiembre llegó entre nubarrones que presagian tormenta: la mayoría del Congreso de la Unión dividida en razón de obediencia a tendencias contrarias. No todos los legisladores están con la Señora Presidenta, aunque lo parezca. Hay sentimientos inocultables a favor o en contra por el comportamiento de la clase en el poder. Pareciera injusto que AMLO sea señalado como quien mece la cuna de la discordia incumpliendo la promesa de no figurar más, como también suponer que la Señora Presidenta rompió toda relación con el pasado inmediato y con quien habita el rancho “La Chingada”.

Hay enfrentamientos, claro, no entre Palacio Nacional y Palenque sino en la parte media de la pirámide que es donde las ambiciones se convierten en trincheras de quienes siguen considerando la política como el mejor negocio de su vida. Y vaya que son los más, identificados a la vista del portador por sus excesos, actitudes y costumbres adquiridas en el drenaje profundo y contaminado del PRIAN. Esos (as) no cambian porque robar, engañar y traicionar son y seguirán siendo las supremas razones de su existencia. Para desgracia, Morena los y las tiene, hasta pa’ regalar. Y ni modo que sea invento.

Difícil escenario para el segundo informe digo. Y es que la campaña sucia luce poderosa y desafiante sin que el régimen pueda disminuirla ni tan siquiera combatirla con eficacia con los instrumentos a su disposición. Ni los “apoyos” institucionales en las entidades morenistas con discursos huecos sin emoción ni contenido, ni los medios de comunicación oficiales o desplegados de obligada sinceridad, pueden con los patrocinados por grandes empresarios que se sienten agredidos, bien por la política hacendaria o en los beneficios y privilegios otorgados por el neoliberalismo. Imposible combatir a Reforma, El Universal, Televisa o Azteca, por ejemplo. Y menos a quienes por redes captan el sentir de sectores, organizaciones o partidos incómodos con la 4T. No olvidéis que el Supremo Gobierno insiste en erradicar la corrupción, tarea nada fácil ante fuerte bloque con ligas internacionales que quieren hacer de México otra sucursal del imperialismo. Ojo con la ultraderecha gringa y los serviles en nuestro país, como Eduardo Verástegui quien exige “pronto encarcelamiento” de AMLO. Agregue a los comentócratas unidos por la ausencia de convenios millonarios, mismos que de la noche a la mañana también perdieron sus títulos nobiliarios de “virreyes de la información”…pelaos estos.

Un tercer elemento forma parte de la situación que guarda la república. Se trata de actos que dejan mucho que pensar al ciudadano de a pie. La explosión de un coche-bomba en Ojo Caliente, Zacatecas, es terrorismo puro que arrojó heridos graves y la sensación de que el estado de los hermanos Monreal fue seleccionado con premeditación, alevosía y ventaja para lograr fines propagandísticos de alto impacto, especialmente en EU. Por otra parte, está el apagón masivo en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche que dejó sin energía eléctrica por muchas horas a unos 750 mil hogares que multiplicados por cuatro afectó la vida de unos tres millones de personas. La CFE dice que fue “vandalismo” mientras la población asegura que se trató de programado sabotaje. Del hecho hay consecuencias. Por lo pronto el enojo popular debido a la necesidad de aire acondicionado con temperaturas alrededor de cuarenta grados, además del daño en otros aspectos; alimenticio, hospitalario, etc., y desde luego al turismo característico de la región. Es opinión del columnista que lo sucedido tiene que ver con la 4T y la Jefa de Jefas, sobre todo esto último que, por su magnitud y alcance, de ninguna manera puede ser calificado de simple “vandalismo”. Sea como fuere, todo es parte de la problemática que enfrenta Doña Claudia casi al concluir el primer tercio de su mandato. “Y viene lo más mejor”.

SUCEDE QUE

¿Y al PRI cuándo le prohibirán el uso de los colores patrios?.

Y hasta la próxima.