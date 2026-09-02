Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- Ante las recientes polémicas en las que se han visto involucrados actores del llamado movimiento de transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó al concluir su Segundo Informe de Gobierno:

“Somos parte del proyecto de la cuarta transformación de la vida pública… Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”.

La mandataria federal cerró con su posición política en la que dejó en claro que los representantes del movimiento “tememos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo”.

Afirmó que sus correligionarios son “leales” a esos principios, por lo que pueden entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos.

“No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello, y justamente por ello, insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderamente resultados”.

Ante gobernadores y gobernadoras, integrantes de su gabinete y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la titular del Ejecutivo consideró que “los ojos del mundo están puestos en México”.

Y esto es así, añadió, “porque aquí un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia. Consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar”.

Sheinbaum Pardo subrayó que México no se somete ni se detiene, además que es una nación libre, soberana y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de su legado de grandeza.

“Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo que es nuestro camino y es nuestro destino”.

«Mientras sea Presidenta defenderé con firmeza nuestra soberanía»

La presidenta Claudia Sheinbaum también afirmó que México está dispuesto al diálogo y cooperación en el entorno mundial, “pero la colaboración no significa sometimiento; amistad no significa renunciar a nuestros principios y, mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”.

Al referirse al capítulo de política exterior recordó que en defensa de los connacionales México ha presentado denuncias en todos los casos en que han fallecido y se les dará seguimiento. Además, se ha instruido a los consulados mexicanos a estar más cerca de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Deben ser espacios de entendimiento y deben escuchar y atender las demandas de los mexicanos que residen en el exterior.

Mencionó que como parte del programa México te abraza, se han atendido a 281 mil mexicanos que han sido deportados en Estados Unidos, ofreciéndoles alimentos, atención médica y psicológica, además de apoyo para el regreso a sus comunidades.

Al abundar sobre la colaboración, la mandataria destacó que ésta se rige sobre la base de cuatro principios: respeto a la soberanía y territorio; confianza y respeto mutuo; colaboración sin subordinación y responsabilidad compartida.

Sheinbaum mencionó que se mantienen las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos el cual esperan concretar próximamente.

Responsabilidad y humildad, pide Sheinbaum a servidores públicos

Al abrir su mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que “los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad”.

Señaló que está por cumplir dos años de gobierno, al que llegó, dijo, con la “certeza que estamos transformando la vida pública del país”.

Ante decenas de invitados concentrados en el Patio Principal del Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: “que el bienestar llegue a todas y todos”.

Se dijo convencida que México camina por el rumbo de la prosperidad compartida, con independencia, libertad y con mucha dignidad.

“Hemos ejercicio el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio”.

Destacó que con la llegada de la 4T al poder las cosas se han trasformado.

“Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad. Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos.

“Eso terminó con la llegada de la 4T y, lo digo claro, debe continuar de esa manera”.

DOS AÑOS DE AUSTERIDAD RESPONSABLE

Desde el inicio del gobierno, “hemos cuidado cada peso” y hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos, comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantiva, aseguró la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo.

En su segundo informe de gobierno, manifestó que en 2025, los ingresos del gobierno Federal alcanzaron una cifra histórica de seis billones 46 mil millones de pesos. “Esto significa 487 mil millones de pesos más que en 2024”.

Indicó que al cierre de agosto de 2026, la recaudación registra ya 149 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2025. “Los recursos públicos se convierten en programas para el bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y seguridad”.

Durante estos 23 meses, sostuvo, hemos cuidado cada peso, no hemos comprado vehículos de lujo, ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios. Los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado. Además, hemos reducido el gasto corriente en 200,000 millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas”.

Estos ahorros, precisó, “nos han permitido mejorar las condiciones de quienes menos ganan en el servicio público, así como aumentar el salario de las y los maestros en 10 por ciento en 2025 y de nueve por ciento en 2026. Garantizamos, además, la creación de 30 mil nuevas plazas para la Guardia Nacional, Seguridad, servicios de salud, educación y tres nuevos programas de bienestar. Estos resultados no hubieran sido posibles sin una recaudación eficiente y honesta”.

PAQUETE FISCAL RESPONSABLE EN 2027

A unos días de presentar el nuevo paquete fiscal y presupuestal para 2027, la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo ofreció que será un proyecto responsable que al mismo tiempo “garantice una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”.

Explicó que recientemente se aprobó la Ley para la Inversión que “está permitiendo acelerar la inversión pública y mixta durante el segundo semestre de 2026 para fortalecer la infraestructura y el desarrollo nacional”.

Hoy el Estado “recupera la rectoría en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos, utilizando de manera inteligente instrumentos financieros para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público. A eso nos referimos con inversión mixta”, sostuvo.

Afirmó que es “importante establecer una premisa: recuperar la rectoría del Estado, no significa abandonar la disciplina fiscal, ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”.

Significa, dijo, “contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que al mismo tiempo garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética”.

La presidenta, en su segundo informe de gobierno, destacó que con el Plan México, se publicaron dos decretos con incentivos para la inversión privada, en particular para 25 polos del desarrollo económico para el bienestar, de los cuales 10 ya están en proceso de desarrollo y 25 de los 100 parques industriales que anunciamos como meta ya están en operación”.

Señaló la creación de la Oficina de la Presidencia para la Promoción de las Inversiones, que cuenta con una ventanilla única que aprueba en un máximo de 60 días los trámites. “Con ésta, se han aprobado en cuatro meses 19 proyectos por un monto de tres mil 760 millones de dólares.

Además destacó la simplificación y reducción de trámites. “Destaca la simplificación del cien de los trámites en Cofepris y para llevar este modelo a todo el país, estamos implementando el catálogo único de trámites y servicios con estados y municipios para reducirlos al menos al 5o por ciento”.

«PRIMAVERA LABORAL»

Durante su segundo informe de labores, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los trabajadores viven una “primavera laboral” por el conjunto de reforma en este ámbito y la política salarial que permitió un incremento de 154 por ciento en los gobiernos de la cuarta transformación. Al pasar de 2 mil 800 pesos a 9 mil 282 pesos. Asimismo, el salario promedio de los trabajadores es de 20 mil pesos.

Ante sus colaboradores cercanos y gobernadores, en el Patio central de Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que además se han aprobado reformas que han permitido mejores condiciones para el sector trabajador, como la reforma para reducir a 40 horas la jornada laboral para el 2030. Además los trabajadores de las aplicaciones tienen ya seguridad social; se garantizó el reparto de utilidades.

En su balance en el sector laboral, dijo que el humanismo mexicano y la economía laboral es una estrategia sobre la base de que no se puede esperar a que los beneficios del crecimiento vayan por sí solos al beneficio de las familias. Por ello dijo, el Estado debe ser un eje rector para la prosperidad compartida en México, es decir, el estado mexicano tiene que la responsabilidad de garantizar los derechos sociales y fortalecer la distribución de la riqueza.

Mas adelante destacó que se destinan un billón de pesos a los programas sociales sobre la base de que el humanismo mexicano debe partir de una idea sencilla pero poderosa, “la riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo. Por eso una pensión para un adulto mayor, una beca para un estudiante o un apoyo para quien trabaja la tierra, no son concesiones del poder, sino una forma de reconocer la dignidad y el esfuerzo de millones de mexicanas, y mexicanos. Es una nueva manera de entender el Estado”.

En su informe, dijo que “una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo fue haber convertido el amor en política pública y la política pública en derecho que le pertenecen al pueblo de México”.

Afirmó que, con una inversión histórica de 1 billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente:

13 millones 788 mil adultos mayores reciben una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales, dos millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años cuentan con pensión Mujeres Bienestar y dos millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente de 3 mil 300 pesos bimestrales; medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro así como 300 mil niñas y niños de madres trabajadoras de familias.

MÁS BECAS Y MÁS LUGARES PARA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

Al destacar que la transformación también llegó al sector educativo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria están becados “y vamos también por más becas en la educación superior”. Afirmó que hay 156 mil nuevos lugares en educación superior “y llegaremos a 400 mil más”.

En su segundo informe de gobierno, indicó que todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Rita Cetina.

“Este año, ocho millones de estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares, cerca de cinco millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la beca Benito Juárez, y al final de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios contarán con la beca Jóvenes escribiendo el futuro y Gertrudis Bocanegra”.

Afirmó que a través de la Escuela es nuestra, este año más 73 mil planteles de educación básica y media superior han recibido recursos para mejorar sus instalaciones junto con padres y madres de familia.

Y como nos comprometimos, “hemos dedicado esfuerzos y recursos para fortalecer y ampliar la educación media superior y superior”.

Para ello, agregó, “creamos el bachillerato nacional con el objetivo de unificar todas las preparatorias y tecnológicos del país bajo un mismo paraguas educativo, garantizando su cobijo con alguna institución de educación superior”.

Este año egresaron más de 657 mil jóvenes de la primera generación del bachillerato nacional con una doble certificación, la del propio bachillerato de la Secretaría de Educación Pública y la de una institución de educación superior. “Gracias a un acuerdo con 29 universidades y tecnológicos nacionales y estatales, eliminamos el examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades”.

Subrayó que “los jóvenes deben estar en la escuela”.

Explicó que este año se distribuyeron 15.4 millones de libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana y se está trabajando para que “en 2027 se incorporen tres libros de texto más historia de México, enseñanza de las matemáticas y lectoescritura”.

Añadió que la educación artística también es una prioridad desde 2025, se eliminaron las cuotas en todas las escuelas del INBAL, El INAH y el Centro de Capacitación Cinematográfica, y se mejoraron integralmente mil 600 espacios educativos. “Abrimos el nuevo centro de capacitación cinematográfica en Chapultepec que multiplicó por cinco la matrícula”.

La orquesta escuela Carlos Chávez tiene sede por primera vez, después de 37 años, y con el Fondo de Cultura Económica se editaron 2.5 millones de libros para jóvenes de 14 países y se han promovido más de 26 mil grupos de lectura.

SE SIGUE IMPULSANDO LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este año se ha brindado apoyo a sembradores de caña, cacao, miel y de frijol, por lo que gracias a esos políticas “la producción de frijol llegará a 300 mil toneladas más y la de maíz a un millón de toneladas más, además que garantizamos leche accesible a 7 millones de familias”.

Durante su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, sostuvo que su administración impulsa la soberanía alimentaria y garantiza el desarrollo, apoyando directamente a quienes producen la riqueza de la tierra.

“Apoyamos a cerca de 200 mil pescadores de Bienpesca, a un millón 889 mil campesinos participan en Producción para el Bienestar, más de 2 millones 157 mil productores reciben fertilizantes gratuitos, 445 mil sembradores reciben Sembrando Vida y millones de familias se benefician de los programas de alimentación para el bienestar y precios justos”.

Aseguró que este año se firmó un “acuerdo histórico” entre productores de semillas e insumos para el campo, productores agrícolas y compradores para ordenar la comercialización del maíz blanco nacional.

“El objetivo principal es garantizar que los pequeños y medianas productores obtengan una ganancia justa que cubra sus costos de producción, estabilizar el mercado de la tortilla y fortalecer la soberanía alimentaria del país”.

Indicó que con el objetivo de preservar las diferentes razas de maíz nativo y el derecho a la alimentación, “estamos llevando a cabo el programa del Maíz es la raíz, que este año esta organizando a 600 mil campesinos en grupos de productores para la mejora de semilla, a través de métodos tradicionales, con el objetivo de aumentar la productividad, garantizar el autoconsumo, el precio justificó del maíz y la conservación de la biodiversidad genética”.

Añadió que 25 mil productores y pescadores han accedido al sistema de créditos para el campo con el programa cosechando soberanía.

PUEBLOS INDÍGENAS Y MUJERES, PRIORIDAD

Al destacar la prioridad que ha tenido la atención a los pueblos indígenas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que están en proceso de restitución a estas comunidades 177 mil hectáreas adicionales a las 13 mil hectáreas que han sido regresadas a 19 mil comunidades de estos pueblos originarios.

Durante su segundo informe de gobierno, la mandataria dijo que están en elaboración planes de justicia y desarrollo para 35 pueblos indígenas. Además, destacó que está en curso la consulta de la nueva ley para los pueblos indígenas, además de que la reforma constitucional en esta materia ha permitido convertirlos en sujetos de derecho público con el reconocimiento pleno de todos sus derechos.

Por otro lado, se dijo orgullosa del avance de las mujeres a pesar del machismo y la misoginia que cuestionan la capacidad de este sector para gobernar, cuando en este periodo se ha demostrado todo lo contrario. Señaló que en este sexenio se han conformado mil un centros libres para la atención a las mujeres. Se han distribuido 27 millones de carillas de derechos de las mujeres y se ha formado una red de 190 mil 375 mujeres tejedoras.

En paralelo se se presentó la ley General para prevenir, investigar sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.

LA 4T IMPULSA UNA POLÍTICA DE VIVIENDA JUSTA

Con la cuarta transformación, “Infonavit y Fovissste recuperaron su capacidad para hacer viviendas y no solamente otorgar créditos injustos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ratificar que entre estas dos instituciones y la Comisión Nacional de Vivienda, la meta sexenal es construir 1 millón 800 mil viviendas para familias que ganen menos de 2.9 salarios mínimos.

Mencionó que 2030, con todas las acciones que realicen en la materia, que incluyen regularización de propiedad y reestructurar créditos impagables, el programa de vivienda alcanzará a 12 millones de familias”.

En su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, indicó que a la fecha se han contratado 668 mil viviendas, de las cuales 278 mil están en construcción y ya se asignaron 90 mil”.

Subrayó que estas instituciones, junto con la Sociedad Hipotecaria Federal, dan créditos más accesibles a familias con mayores percepciones.

“Hoy se han entregado 779 mil créditos a familias. La meta es otorgar 2.2 millones” y se han beneficiado, dijo, 717 mil familias con créditos de apoyo de mejoramiento de vivienda “de los 108 millones que tenemos como meta”.

Además, “hemos corregido una de las mayores injusticias heredadas del pasado, y cinco millones de familias dejaron de estar atrapadas en créditos impagables. ¡Impresionante lo que sucedía en el pasado, que pedían crédito por 60 mil pesos, habían pagado durante 20 años y su deuda había ascendido a un millón de pesos”.

Todo eso, mencionó, “fue reestructurado y hay millones de familias que ya pagaron su vivienda” y para garantizar la propiedad, hemos regularizado 337 mil hogares de 1.2 millones que tenemos como meta. Juntando todas estas acciones, el programa de vivienda alcanzará a 12 millones de familias al finalizar el sexenio”.

TRENES, MEXICANA Y AIFA VAN CONFORME A LO PLANEADO

Aseguró que su gobierno impulsa un “proyecto de mejoramiento y ampliación de la red de carreteras sumamente ambicioso”, con una inversión por 700 mil millones de pesos para cinco mil kilómetros, mientras continúa la recuperación del tren de pasajeros.

Subrayó a “todos aquellos que auguran que no funcionan”, el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona “conforme lo planeado”, además de que Mexicana de Aviación ha transportado a un millón de pasajeros y “llegaremos al triple con 14 aviones más de acuerdo con sus metas”.

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, destacó que hay un avance de 88 por ciento en la repavimentación de los 51 mil kilómetros de carreteras libres de peaje del país” y mencionó la conclusión de obras estratégicas como la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes.

Mencionó entre los ejes carreteros principales los corredores del Golfo de México y del Pacífico.

Añadió que además de construir puentes y distribuidores viales, “duplicamos el presupuesto para caminos artesanales y junto con comunidades indígenas, hemos construido 135 caminos equivalentes a 368 kilómetros. Además, intervenimos más de 1100 km de infraestructura carretera en la mixteca de Oaxaca y de Puebla”.

Sobre el ferrocarril de pasajeros, “sello de la cuarta transformación de la vida pública”, resaltó la inauguración del Tren Insurgente de Santa Fe-Observatorio, que ya ha transportado a más de 25 millones de pasajeros.

En tanto, el Tren Felipe Ángeles, en su tramo lechería AIFA “se consolida como una alternativa moderna de movilidad para cerca de tres millones de habitantes, además de permitir el acceso rápido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles” y avanzan dijo, el resto de los proyectos.

Subrayó que el AIFA ha transportado 3.6 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026, “incluso por encima de lo planeado; el Tren Interoceánico ha transportado dos millones de toneladas (de carga) y el tren de pasajeros iniciará nuevamente operaciones entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, dependiendo de sus tramos”. (Emir Olivares, Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/La Jornada/Redacción).