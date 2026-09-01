Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de mantener actualizada la información de las y los pensionados y pensionistas y contribuir a garantizar la continuidad y puntualidad en el pago de sus pensiones, este 1 de septiembre dio inicio la Revisión de Sobrevivencia 2026 del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), informó la directora general del Instituto, Sandra Ivonne Mejía Bárcena.

El proceso está dirigido a las y los pensionados y pensionistas de Victoria, Abasolo, Cruillas, Casas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, Soto la Marina y Villagrán, quienes deberán acudir de manera presencial del 1 al 4 y del 7 al 11 de septiembre, de 8:00 de la mañana a 15:00 horas, en las instalaciones del Polyforum Victoria.

Mejía Bárcena hizo un llamado a las y los pensionados de estos municipios a realizar el trámite dentro de las fechas establecidas y acudir con la documentación requerida, a fin de agilizar su atención y evitar contratiempos durante el proceso.

Para realizar el trámite deberán presentar copia legible de una identificación oficial (INE o pasaporte) por ambos lados y copia de un comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses (agua, luz o teléfono).

También se recomienda llevar anotados en una tarjeta los números telefónicos de casa y celular, así como el de un familiar o persona de confianza, además de un correo electrónico. En caso de no contar con uno propio, puede proporcionarse el de algún familiar.

Para dudas o mayor información, está disponible el teléfono 834 318 7300, extensiones 76430, 76417, 76467 y 76474, así como el correo [email protected], de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 16:00 horas.