Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas dio el banderazo de salida a seis nuevas ambulancias de traslado, con la entrega simbólica de llaves a los operadores responsables de su conducción.

Las unidades beneficiarán directamente a las cinco zonas del estado: Madero, Mante, Nuevo Laredo y Victoria. La renovación del parque vehicular permitirá fortalecer el servicio de traslados programados que se brinda diariamente en las Unidades de Medicina Familiar y en los Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención Médica.

Con estas unidades se facilitará el traslado de derechohabientes a consultas, estudios y tratamientos, así como el transporte de órganos destinados a trasplante. Se trata de vehículos modernos equipadas con motor 3.5L PFDI V6 y transmisión automática de 10 velocidades, con tracción trasera, asientos delanteros tipo capitán en tela Gris Carbono, aire acondicionado, además, cuentan con sistemas de seguridad como prevención de colisiones frontales, freno de emergencia para peatones y ciclistas y sistema de detección de fatiga.

Con esta acción, el IMSS en Tamaulipas da cumplimiento a la instrucción de fortalecer los servicios de atención con oportunidad, calidad y humanismo para la población derechohabiente.