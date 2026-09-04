Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria contra Antonio “N”, José “N” y César “N” por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención se realizó en la colonia Simón Torres, en Ciudad Victoria donde elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo, tres armas de fuego, seis cargadores, 84 cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico.