Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Gracias a la denuncia oportuna a los números de emergencia y la acción de la Guardia Estatal, fue detenida una mujer señalada por presunto robo en Tampico.

Una llamada al C5 permitió la intervención de elementos de la Guardia Estatal, quienes acudieron a la Zona Centro de Tampico, donde una mujer era señalada por presuntamente haber robado pertenencias a varias personas.

Tras atender el reporte, los elementos trasladaron a la persona ante la Fiscalía General de Justicia, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.