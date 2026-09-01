Por Redacción

Toluca, Estado de México.- Durante un evento de incineración, la Fiscalía General de la República (FGR) inhabilitó 491 kilos 704 gramos de narcóticos y mil 820 objetos del delito que fueron asegurados durante distintas investigaciones iniciadas en el Estado de México.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la 22/a. Zona Militar, ubicada en Santa María Rayón, Estado de México, donde estuvieron presentes el agente del Ministerio Público de la Federación, peritos especializados en química y fotografía forense, y representantes del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, acompañados por elementos del Ejército Mexicano (Defensa) y de la Policía Federal Ministerial (PFM), en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Además de los narcóticos, en el evento se destruyeron mil 937 litros de sustancias diversas, dos mil 370 pastillas de clonazepam y clobenzorex.

Las sustancias corresponden a diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), derivadas de acciones coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad.

Con estas acciones la FGR mediante su Fiscalía Federal en el Estado de México reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que, se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año y pone a su disposición el número de teléfono 722 236 0146 y el correo electrónico [email protected]