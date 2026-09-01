Por Redacción

Ciudad de México, México.- Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los resultados históricos alcanzados por el deporte nacional en materia de alto rendimiento, así como las acciones impulsadas para fortalecer el deporte social y la activación física en todo el país, como parte de una política pública que reconoce al deporte como un derecho y una herramienta de transformación social.

La Mandataria subrayó que México vive un momento histórico en el deporte, al registrar la mejor participación de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de los destacados resultados obtenidos por atletas mexicanos en campeonatos mundiales de disciplinas como clavados, ciclismo, remo, flag football y tiro con arco, entre otras.

Estos logros, señaló, son resultado del talento, la disciplina y el esfuerzo de las y los deportistas, acompañados del respaldo permanente del Estado mexicano para fortalecer su preparación y desarrollo.

La Presidenta Sheinbaum enfatizó que estos resultados se construyen desde la base, mediante el fortalecimiento del deporte social y los programas de detección y formación de talentos.

En ese sentido, destacó que la Olimpiada y Paralimpiada Nacional representan el semillero deportivo más grande del país, al activar a más de cuatro millones de niñas, niños y jóvenes; mientras que los Juegos Deportivos Nacionales Escolares reúnen a más de cinco millones de estudiantes.

Asimismo, programas como Ponte Pila y los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) continúan llevando la actividad física y el deporte a estados y municipios de todo el territorio nacional. “México ya se está activando”, afirmó.

En materia de alto rendimiento, la Presidenta informó que el Gobierno de México ha destinado más de mil millones de pesos para becas, alimentación, estancias, campamentos de preparación, atención médica y participación en competencias internacionales. Además, destacó que hoy existe una planeación metodológica y científica que acompaña cada etapa del proceso deportivo, permitiendo consolidar una preparación integral para las y los atletas.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con atletas, entrenadores, federaciones, institutos estatales del deporte y todas las instancias involucradas, para continuar fortaleciendo el deporte mexicano y consolidar una política deportiva que impulse tanto el alto rendimiento como la activación física y el bienestar de la población.

Con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el deporte se consolida como un eje estratégico para la transformación del país, promoviendo la salud, la inclusión, el desarrollo de talentos y el orgullo nacional a través de los logros de las y los deportistas mexicanos, con el respaldo y acompañamiento del Gobierno de México a través de la CONADE.