Por Redacción

Ciudad de México, México.- La dupla integrada por Aylin Ibarra y Melissa Márquez regresó la noche de este lunes a México, luego de hacer historia al ganar la primera medalla de oro de la rama femenil, en un Campeonato Mundial de Remo, logro que consiguieron al coronarse en la final de LW2x de Ámsterdam 2026, certamen que se realizó del 24 al 30 de agosto, en Países Bajos.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las históricas remeras fueron sorprendidas por familiares y amigos quienes las recibieron entre aplausos, flores y porras.

“Este es mi tercer mundial y sí íbamos con una mentalidad positiva porque sabíamos el trabajo que hemos hecho, que ha sido muy fuerte, entonces íbamos por un buen resultado, no teníamos dimensionado que fuera el primero, pero gracias a Dios pasaron las cosas como debían pasar y estamos muy felices”, compartió Melissa Edith Márquez Juárez en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La capitalina de 30 años lleva 14 en esta disciplina, en la que recientemente también se coronó, al lado de Aylin Ibarra, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Nosotras nos estuvimos preparando para los Centroamericanos y cuando terminamos allá nos confirmaron nuestro lugar en el Mundial de Ámsterdam. Muchas gracias por el apoyo a la CONADE, que nos dieron esta oportunidad, espero que nos puedan seguir apoyando a mí y a mis demás compañeros y ya vieron que una oportunidad puede sacar a campeones del mundo, así que muchas gracias”, destacó Melissa Márquez.

Por su parte, la bajacaliforniana Aylin Ibarra Madueña se mostró feliz por lograr este debut soñado en este Campeonato Mundial de la categoría senior.

“Yo ya había ido a un preolímpico, pero este es mi primer mundial senior y debuté como campeona. La verdad estuvo impresionante, pero ya habíamos entrenado mucho, muy duro, ya habíamos tenido competencias muy buenas, entonces esperamos estar en el podio de honor, aunque lograr el primer lugar sí fue una sorpresa la verdad, remamos con el corazón y pues le dimos el mejor resultado a México y estamos muy contentas por eso”, destacó la remera de 23 años y 10 de trayectoria en la disciplina.

Las remeras, quienes se preparan bajo la dirección de la entrenadora Lourdes Montoya y tienen apenas un año de trabajo como dupla, amplían sus metas, tras este resultado.

“Nuestro siguiente objetivo es prepararnos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y después buscar nuestra plaza para Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en el doble abierto”, puntualizó Aylin Ibarra.

Antes, las mexicanas cumplirán con el proceso selectivo panamericano, en el que se marca un evento continental en octubre de 2026 y un torneo clasificatorio en marzo de 2027.