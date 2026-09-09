Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para que nadie se ande con rodeos, hay que decirlo con claridad: La decisión sobre las candidaturas a diputados locales y alcaldes de Morena, será meramente local.

Como decía el entonces Gobernador priísta Tomás Yarrington Ruvalcaba en sus destanteos sobre el “dedeado” para la gubernatura: “Habrá consulta a la base… De datos”.

Si nos colocamos en el escenario actual, habrá encuesta en territorio, pero la gran decisión tendrá que tomarse con datos muy precisos, sobre positivos y negativos de los “suspirantes”, imagen pública, trayectoria, experiencia, antecedentes, capacidad competitiva.

La encuesta puede engañar, sobre todo en los municipios chicos donde casi todos son parientes. Puede haber recomendaciones y hasta billete.

Morena no puede renunciar a sus procedimientos internos, pero será el jefe político quien cargue con las consecuencias de los resultados. Es el que rendirá cuentas ante el partido y la jefe de Palacio Nacional.

No puede dejar cabos sueltos cuando un año después de la elección de ayuntamientos y escaños locales, vendrá el relevo suyo.

Allá en el centro no dirán que perdió o ganó Morena en Tamaulipas, sino que perdió o ganó Américo.

Decía José de la Torre Valenzuela, ex alcalde de Xicoténcatl que en el último trienio de Geño Hernández quería volver al sillón municipal: “Mitofsky (la encuestadora) no quiso que yo fuera candidato (PRI)”. Desde un día antes de la encuesta los encerraron -aspirantes- en un hotel del poblado Barra del Tordo, Aldama.

Complicado el procedimiento de ir hilvanando, pero al final se impondrá lo que se llama el “fiel de la balanza”.

En junio de 2027 no solo estarán en juego los 43 municipios y la siguiente legislatura, sino la configuración política con la que AVA llegará al último año de su administración. Si afloja le ganan el mandado.

Necesita conservar la mayoría de los municipios, especialmente los estratégicos, garantizar mayoría sólida en el Congreso y dejar cohesionados a Morena y sus aliados para evitar disputas internas. No puede correr el riesgo que, antes de rendir protesta, diputadas o diputados brinquen a otros partidos como sucedió en el pasado.

Es por eso que el común denominador es que el gran elector tomará muy en cuenta la lealtad a la marca y a la casa. Podrá haber recomendaciones nacionales, pero es aquí donde se conoce la real historia de cada quien.

Si queda un Congreso adverso, es Américo y la sucesora o sucesor, quienes tendrían que lidiar con los opositores y sacar adelante sus proyectos.

Por eso resulta difícil pensar que, desde el centro, pudieran regatearle una participación decisiva en la selección de candidatos.

No es nada nuevo. Fue el estilo del PRI; lo fue en el cabecismo. Que no extrañe en la 4T. Así funciona el poder y, pensar otra cosa, sería desconocer la historia política de México.

Que nadie se espante que algunas figuras aparecen perfiladas desde Palacio, aun cuando pasarán los rigurosos filtros y la encuesta interna.

Será el último gran operativo político antes que comience abiertamente la carrera por la sucesión estatal. Transcurrido en V informe los ánimos se desbordarán.

Y, como estaba previsto, el secretario de Gestión de Movimiento Ciudadano, Juanjo Salazar, quien se tejió sueños de ser candidato a dirigir los destinos de Victoria, renunció al partido. Anda en pláticas con otro que promete apoyarlo, de perdido a una diputación.

Pero hay muchas preguntas detrás de él ¿quién borrará las cientos de bardas que pintó por la ciudad? Entendemos que el Instituto Electoral debe intervenir de oficio llamándolo a él directamente y no al partido, cuyas siglas no aparecen en su propaganda.

Otra pregunta ¿de dónde salió tanto billete para la precampaña? Porque si son fondos del subsidio público a Movimiento Ciudadano, debe haber fiscalización del INE.

Quién sabe si el IETAM haya recibido denuncia sobre el tema. Los propietarios de las bardas debieron dar su aprobación por escrito.

Según esto, el motivo de renuncia irrevocable fue una problemática interna arraigada en Tamaulipas, “donde la concentración de decisiones y la simulación han desplazado al trabajo”.

Da a entender que lo quisieron manipular para servir de esquirol.

“No me prestaré a estrategias diseñadas para dividir a la oposición ni actuaré como instrumento funcional a partidos o intereses gubernamentales”, dijo en su dimisión.

Bueno, a lo mejor le estamos dando demasiada importancia a la renuncia del jovenazo de Jiménez. En su currículum no hay ningún cargo público por elección ni administrativo. Quería “estrenarse” en Victoria y no en Jiménez, donde la mitad del padrón electoral son familia.

Martes de sesión del IETAM. Ratificaron decisión del tribunal de sancionar a Andrés González Galván, magistrado Administrativo durante el cabecismo y ex candidato a la presidencia de Madero. Las faltas: Uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña, promoción personalizada, transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad, según el expediente TE-RAP-03/2024.

Pero no entiende, quiere volver a ser candidato en 2027, por el PAN, aunque la candidatura está reservada para una de jefes del imperio de Xicoténcatl.