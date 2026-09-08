Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alianza PRI-PAN es vergonzosa por la sencilla razón de que traicionan a la militancia convencida y orgullosa de participar en defensa de los principios e historia de las respectivas organizaciones. A la basura se fueron los ideales de la generación que encabezada por Plutarco Elías Calles dio vida al tricolor el 4 de marzo del 29 inicialmente como Nacional Revolucionario para cambiar en el 38 a De la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas, hasta el 46 en que Manuel Ávila Camacho impuso el nombre actual. Ha sido largo camino ensombrecido por la crisis que padece y agrava desde la derrota en el 2 mil a manos de Vicente Fox, precisamente el promotor más interesado en formalizar ahora la “hermandad” con los adversarios de antaño.

Mientras tanto en el PAN la corriente tradicionalista es poderosa y con gran sentido del pasado y nada quiere con el PRI. Son los herederos de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna quienes en el 39 lideraron a intelectuales y políticos, por supuesto descendientes del porfirismo, opuestos al rumbo que tomaba la república. En ambas la división interna es evidente por lo que no existe garantía de triunfos capaces de sacudir a la 4T. De hecho, el amasiato PRI-PAN existe desde la elección presidencial anterior con el apoyo a Xóchitl Gálvez cuya derrota tres a uno significó no solo ratificación del rechazo popular sino el fracaso del proyecto conservador que en términos generales mantiene la tendencia clasista que originó el movimiento revolucionario de 1910. Fox, por ejemplo, es prototipo de los explotadores de finales del siglo X1X y principios del XX contra los que se alzaron los pobres. Para nadie es desconocida la forma de pensar del ex presidente metido a redentor de la causa social presuntamente “porque Morena conduce a México hacia al abismo”.

Recordéis que don Vicente recientemente se reunió con Alejandro Moreno Cárdenas en cuyas oficinas acordaron un pacto de lealtad, verbal desde luego, muy bien utilizado para efectos publicitarios aprovechado por medios de comunicación y sus voceros que jubilosos festejan la creación de un frente amplio que “aplastará” al partido en el poder en las próximas elecciones convirtiéndolo en minoría del Congreso de la Unión. Hasta ha de creer. Que PRI y PAN se den por bien servidos si conservan el registro y llegan vivos al 30, año en que surgirá el nuevo inquilino de Palacio Nacional. O inquilina, uno nunca sabe.

El asunto es que la militancia del PRIAN está confundida con el acuerdo entre las cúpulas; además indignada por el desprecio a lo que piensa y opina la mayoría que bastante exhibida quedó desde que AMLO les partió la progenitora, como pa’ hacer de nuevo el ridículo. Usted dirá que tal vez en el fondo exista la intención de que la dichosa alianza se convierta en partido formal definido hacia la derecha. Es justamente lo que considera el columnista. Es decir que finalmente en México sobrevivan solo dos partidos de características marcadamente contrarias eliminando a “el chiquiteaje” que solo sirve de negocio a farsantes siempre pegados a las nóminas oficiales. Son los que mejor chupan el dinero de los contribuyentes y lo hacen muy bien. Es tiempo de que las autoridades eliminen a los que estorban el avance de la verdadera democracia.

Por otra parte, oiga los adversarios de la 4T no se miden. Uno de los últimos rumores es que Doña Claudia dejará su cargo el dos de octubre próximo debido a que las presiones han deteriorado su salud. Por tal motivo inventan que estuvo a punto de cancelar la ceremonia del segundo informe siendo necesario aplicar de urgencia diversos medicamentos para poder salir a escena. Cierto es que la Jefa de Jefas de repente aparece media “golpeadona” lo cual es resultado de la shinga que se lleva al recorrer el país, pero que renuncie está lejos de ocurrir como desea la minoría rapaz dolida porque en los últimos ocho años le ha ido como al negro de la feria. Y le irá “pior” si la Fiscal Ernestina Godoy aprieta más las tuercas enviando a prisión a los ambiciosos, corruptos e inmorales que integran la política mexica, incluidos los que se cubren con la bandera de Morena…pelaos estos.

Respecto de la Señora Presidenta debieran cuidar más su seguridad. Hay escenas donde casi es agredida sin que nada lo impida. Aparece vulnerable en medio de quejas, denuncias y protestas que, como andan las cosas, hacen temer lo peor. Dios guarde la hora.

SUCEDE QUE

Míster Trump padece locura senil al considerar a México parte del territorio gringo. “¡Tá pendejo!”, como dijo aquel.

Y hasta la próxima.