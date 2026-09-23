Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un vehículo y cargadores fueron asegurados tras atender un reporte sobre la presencia de personas armadas en la carretera Victoria-Monterrey, a la altura del ejido El Barretal, en el municipio de Padilla.

Al acudir al sitio, elementos de seguridad detectaron a los individuos, quienes emprendieron la huida y realizaron detonaciones contra las autoridades, por lo que la agresión fue repelida.

Metros más adelante, sobre una brecha, el vehículo en el que se desplazaban se impactó contra un árbol, quedando asegurado en el lugar junto con los cargadores.

Las fuerzas de seguridad mantuvieron presencia en la zona y mientras proseguían con las acciones de ley correspondientes.