Por Agencias

Ciudad de México.- Por primera vez, en la historia de los procesos electorales del país y rumbo a los comicios 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual aprobó sus Lineamientos en los que se establece hacer peticiones directas a las fiscalías estatales sobre los aspirantes a cargos populares, incluyendo a suplentes, a fin de evitar infiltraciones de personas que podrían estar vinculadas al crimen organizado.

Como presidente de la Comisión, el consejero electoral Arturo Chávez López aseveró que esta nueva instancia del INE busca fortalecer la democracia mediante la prevención de riesgos de infiltración delictiva en procesos electorales, en virtud de que “la delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”.

Manifestó que en la actualidad, diputados, senadores, políticos y miembros de partidos se acusan unos a otros “de narcopartidos, narcogobiernos, y ponen como ejemplo a distintos gobernantes en distintos niveles de gobierno, acusados de uno u otro delito”, por lo que surgió la intención de integrar esta comisión para prever que los candidatos no estén relacionados a la delincuencia organizada, pues en el proceso electoral pasado, en 2024, fue el año en que se registraron más víctimas de violencia política o criminal.

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas quedó conformada por la consejera Norma De la Cruz Magaña y por los consejeros Arturo Chávez López -como presidente- y Uuc-kib Espadas Ancona, quien aclaró que esta comisión actuará a petición de los partidos políticos, pues si no lo piden, “no hay nada qué hacer”, porque la comisión no puede “espontáneamente” decidir hacerlo sin solicitudes.

Sin embargo, comentó que pueden suponer que llegarán solicitudes, incluyendo a toda la planilla, y en ese caso “no debemos de rechazar ninguna solicitud”.

Al respecto, el consejero Chávez subrayó su labor debe “acotarse a actuar estrictamente por solicitud de parte interesada, garantizando el consentimiento previo, libre, informado, e inequívoco de los sujetos involucrados”.

La instalación de esta nueva comisión cumple con el artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas, el cual establece que dicha instalación de la Comisión deberá estar integrada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral 2027. (Lilian Hernández Osorio/La Jornada).