Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Acciones preventivas y herramientas de orientación para la protección integral de la niñez y la juventud tamaulipeca fueron puestas al alcance de la comunidad escolar durante la Feria de Módulos de la “Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil”.

El encuentro, desarrollado en las instalaciones de la Escuela Primaria Profr. “Hermilo Obregón Aguilar”, en Ciudad Victoria, contó con la representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la directora de Género e Inclusión Laboral, Cristina Lavín Sada, quien acudió en representación del titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

La jornada fue presidida y coordinada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Tamaulipas), a cargo de Ivette Salazar Márquez, convocando a las instituciones integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA).

Durante la actividad, se instalaron módulos informativos para brindar orientación, dinámicas pedagógicas y materiales formativos adecuados tanto para estudiantes como para madres, padres de familia, tutores y docentes, enfocados en la sensibilización, el fomento de entornos seguros y la prevención de conductas que vulneren el bienestar infantil y adolescente.

Con estas estrategias interinstitucionales, el Gobierno del Estado, con el liderazgo humanista y de la transformación del gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma el compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar el pleno desarrollo, la integridad y la protección de los derechos de la niñez en Tamaulipas.