Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria.- Regidores del Partido Acción Nacional y del PT no acudieron al segundo informe de la alcaldesa de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal, en señal de protesta por lo que calificaron como una administración opaca, sin transparencia ni rendición de cuentas.

El octavo regidor panista, Carlos Arroyo Pérez, explicó que en una sesión extraordinaria previa se presentó un supuesto informe de gobierno sin documentos oficiales ni respaldo financiero. “Se leyeron unas hojas con acciones generales, pero nunca se nos entregó información. No puedo validar con mi presencia un informe que no fue aprobado por el Cabildo y que carece de transparencia”, señaló.

El representante popular denunció que las obras se anuncian sin proyectos ejecutivos ni presupuestos detallados, y que los costos publicados en el Periódico Oficial no corresponden a lo que físicamente se observa en el municipio.

“Nos enteramos por otros medios de cifras muy elevadas, sin que se nos explique cómo se ejerció el presupuesto”, agregó.

También cuestionó la nómina del Ayuntamiento, que ha sido negada en reiteradas ocasiones pese a solicitudes formales.

“La alcaldesa dice que no tiene aviadores, pero habla de ‘compromisos’. Hemos detectado personas incrustadas en áreas sin funciones claras y familiares que toman decisiones sin estar en nómina”, denunció.

Indicó que junto con otros dos compañeros decidió no asistir al informe como señal de inconformidad. “Somos 10 regidores y con la alcaldesa 11. Tres de nosotros no estuvimos presentes, porque hacerlo sería avalar una forma de gobernar con opacidad”.

Por su parte, el regidor del PT, Marco Antonio Silva Bernal, explicó por qué no acudió al evento. “Tomé la firme decisión de no asistir porque el informe carece de formalidad, transparencia y omite aspectos financieros. En repetidas ocasiones he solicitado nóminas de pago, proyectos ejecutivos y financieros de las obras, así como ingresos y egresos de actividades municipales, y siempre se me ha negado la información”, declaró.

Silva Bernal subrayó que su postura responde al respeto hacia los habitantes de Aldama. “Considero justo informarles de mi decisión. Mi criterio es maduro, amplio y definido: no puedo avalar un informe que no cumple con la rendición de cuentas que merece la ciudadanía”, refirió.