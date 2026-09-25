Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La consejera nacional del INE, Frida Denisse Gómez Puga, subrayó que la democracia no se limita a las jornadas electorales, sino que se construye día a día con la participación ciudadana.

En sesión del Consejo General, la consejera de origen tamaulipeco hizo un llamado a fortalecer la confianza en las instituciones y a defender la integridad democrática frente a los nuevos riesgos políticos y tecnológicos.

Gómez Puga recordó que el proceso de 2027 será uno de los más complejos en la historia del país: estarán en disputa 20 mil 109 cargos de elección popular, incluyendo la renovación de la Cámara de Diputados con 500 diputaciones federales y elecciones locales concurrentes en diversas entidades.

En el caso de Tamaulipas, se renovarán 471 cargos públicos, lo que convierte a la entidad en un escenario clave dentro de la elección intermedia.

“El próximo proceso representará uno de los mayores desafíos organizativos y democráticos del país”, advirtió.

El INE proyecta una Lista Nominal superior a 102 millones de electores y la instalación de 176 mil 741 casillas en todo México. Para lograrlo, la consejera enfatizó la necesidad de coordinación permanente entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, cada uno con atribuciones específicas dentro del Sistema Nacional Electoral.

“La autoridad nacional tiene responsabilidades estratégicas como el Padrón Electoral, la Lista Nominal, la capacitación ciudadana, la ubicación de casillas y la fiscalización. Los organismos locales organizan las elecciones de gubernaturas, congresos y ayuntamientos en sus estados”.

Insistió en que el éxito de la elección no depende solo de la logística institucional, sino también del involucramiento ciudadano y del comportamiento responsable de los actores políticos.

El INE, dijo, busca incentivar el voto informado y la educación cívica, especialmente en zonas con baja participación y entre jóvenes.

En conclusión, el INE advierte que la elección de 2027 será un reto monumental. “La organización está en marcha, pero la democracia se sostendrá únicamente con la participación activa de la ciudadanía” refirió la consejera tamaulipeca.