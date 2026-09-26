Especial

Tampico, Tamaulipas.- La mitad de las colonias de Ciudad Madero y las zonas bajas y avenidas de Tampico se inundaron este viernes debido a una racha de aguaceros que sorprendieron a la población.

El más afectado fue Ciudad Madero, pues se estima que 54 de sus 107 colonias tuvieron encharcamientos, canales colapsados y cortes de energía eléctrica.

El agua se metió a las casas en las colonias Miramápolis, Hipódromo, Ampliación Unidad Nacional, Emilio Carranza, Miramar y 15 de mayo, ya que se desbordaron las lagunas Los Patos, Nuevo Amanecer y La Ilusión.

En los sectores Ampliación 16 de septiembre y Sahop, los cocodrilos nadaban alrededor de las casas debido a la inundación de las calles.

“Mi mamá jamás se había inundado”, dijo en redes una vecina de la Ampliación 16 de septiembre. “No mandaron a limpiar los canales y así está la situación con Don Erasmo presidente municipal”.

Al mediodía, cuando la mitad del municipio ya estaba anegada, Ciudad Madero subió una publicación para dar consejos a los automovilistas. “Si vas a conducir con la lluvia, recuerda revisar tus neumáticos”, rezaba el cartel.

Amas de casa, estudiantes y trabajadores, que dependen del transporte público, quedaron varados y con las ropas empapadas.

Protección Civil de Ciudad Madero apoyó a algunos vecinos, pero fue fácilmente superado por la contingencia.

En el nuevo Mercado Municipal de Tampico, el agua subió hasta medio metro en las áreas de alimentos y comestibles del primer nivel.

En las zonas bajas, como las colonias Pescadores, Fray Andrés de Olmos y Morelos, varias familias quedaron atrapadas en sus casas por la inundación y la caída de árboles.

Colapsadas quedaron la avenida Hidalgo, la carretera Tampico-Mante y las partes bajas del bulevar López Mateos. En estos puntos, decenas de autos tuvieron fallas a causa de la humedad, pero el informe total se conocerá hasta el sábado.

Ante la magnitud del caos, el regidor Martín Castellanos Castelán, vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en Tampico, responsabilizó a Protección Civil Estatal y municipal de no alertar a tiempo del fenómeno.

“Es una falta de comunicación entre Protección Civil del estado y la zona sur de Tamaulipas para prevención de este tipo de eventos”, dijo Castellanos Castelán.

“Están más enfocados en los procesos electorales internos que en la propia ciudadanía”.

En Tampico hay 16 socavones o hundimientos de calles, así como descargas negras en el sector La Borreguera, que siguen sin resolverse.

En Ciudad Madero, la zona más afectada, el alcalde Erasmo González organizará un Marciano Fest, donde espera reunir a más de mil personas disfrazadas de extraterrestres para imponer un Récord Guiness, el próximo 24 de octubre.