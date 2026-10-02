Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado local y coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, reconoció que en algunos municipios de Tamaulipas Acción Nacional podría competir en solitario en las elecciones de 2027, aunque en otros se valorará la posibilidad de construir alianzas con el PRI.

Peña Flores explicó que desde lo nacional se ha marcado la postura de que en lo federal es altamente probable que el PAN vaya solo, pero en lo local dependerá de las circunstancias específicas de cada municipio.

“Se valora con mucha seriedad la posibilidad de estas alianzas”.

Sobre los acercamientos entre dirigencias, señaló que desconoce si ya hubo diálogo formal, pero destacó que existe voluntad política de ambas partes para explorar la coalición, siempre que se respete la visión de buen gobierno.

“Históricamente los gobiernos del PAN han sido los mejor calificados”, subrayó.

El legislador albiazul insistió en que el municipio es el espacio más cercano al ciudadano y que ahí comenzará la recuperación del PAN en 2027, con miras a llegar más competitivo a 2028.

“Acción Nacional va a recuperar espacios y la voz de la oposición tendrá mayor peso, no sólo en debates, también en votaciones”.

Peña Flores no descartó que en algunos distritos y municipios el PAN pueda competir solo, respaldado en su estructura y perfiles. “Tiene que ser gente con calidad probada, limpia en todos los sentidos, competitiva y comprometida con hacer buenos gobiernos. Ese es el ABC de Acción Nacional”.

El diputado consideró que la próxima legislatura deberá reflejar un mayor equilibrio en el Congreso del Estado, donde la oposición pueda incidir en las decisiones y lograr consensos.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional está convencido de que en 2027 iniciará la recuperación de espacios, tanto en municipios como en el Congreso, para consolidar su presencia rumbo a la elección de 2028.

EL‘BATMAN’ DEL PRI TAMBIÉN LE GUIÑA EL OJO AL PAN

A su vez, odiador consumado de la 4T, el presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, informó que el partido ya prepara denuncias por actos anticipados de campaña contra Morena, al señalar que desde hace más de 70 días funcionarios del oficialismo han realizado declaraciones y actividades que vulneran la equidad en el proceso electoral.

“Estamos evidenciando todo lo que haya como actos anticipados de campaña, porque sabemos que vamos contra un partido-Estado que condiciona programas sociales. Hoy la realidad alcanzó a Morena y nosotros vamos a salir como una opción clara y responsable”.

Díaz Lara recordó que el proceso electoral inició el 13 de septiembre y el PRI documentará cada irregularidad para presentarla ante los órganos electorales locales y federales.

“Con nuestro jurídico aquí en lo local haremos lo propio en los próximos días, y en la Ciudad de México el partido a nivel nacional también lo hará”.

Cuestionado sobre el tema de las alianzas, pero a partir de lo declarado recientemente por el diputado local del PAN Gerardo Peña, Díaz Lara coincidió con el legislador, al considerar que una coalición entre PRI y PAN puede recuperar espacios importantes en municipios como Victoria, Tampico y Altamira.

“Antes de ser priistas o panistas, primero está Tamaulipas. Tenemos que salir con los mejores cuadros, hombres y mujeres, para competir en 2027”, dijo sin vacilaciones.

El dirigente recordó que ambos partidos ya han trabajado juntos en procesos anteriores y que un buen acuerdo permitiría consolidar una opción competitiva frente al oficialismo.

“Estamos convencidos de que con un buen acuerdo entre dos partidos vamos a salir a competir y recuperar espacios”.

Por último, pidió al Instituto Electoral de Tamaulipas y al INE garantizar piso parejo en la contienda. “Necesitamos fortalecer la democracia y que los órganos electorales sean imparciales, que no favorezcan a un partido político”.