Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Fabiola «N», Juan «N» y Carlos «N», quienes al momento de los hechos se desempeñaban como servidores públicos.

En febrero de 2015, en Arcelia, Guerrero, Fabiola «N» elaboró un acta circunstanciada de cateo, mientras que Juan «N» y Carlos «N» presentaron un oficio de puesta a disposición, con el fin de inculpar a una persona por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y portación de arma de fuego sin licencia.

Dichos documentos resultaron falsos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó los datos de prueba suficientes para obtener una sentencia de cuatro años de prisión y multa correspondiente, por el delito de falsificación de documento público agravado.

DETALLES DE LOS SENTENCIADOS

Fabiola “N” era ex Ministerio Público Federal, Juan “N” ex policía federal ministerial, Carlos “N” ex policía federal ministerial y el delito imputado a los tres es falsificación de documento público agravado.

En febrero de 2015 en Guerrero, Fabiola “N” elaboró un acta circunstanciada de cateo, mientras que Juan “N” y Carlos “N” presentaron un oficio de puesta a disposición con el objetivo de inculpar a una persona por diversos delitos. Las investigaciones comprobaron que dichos documentos eran falsos, por lo que se les dictó una condena de 4 años de prisión mediante un procedimiento abreviado, indicó la dependencia en el comunicado FGR 768/26. (Redacción).