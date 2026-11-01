Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia realizados el día de hoy en esta ciudad fronteriza, elementos de la Guardia Estatal aseguraron a cuatro masculinos, un vehículo con reporte de robo, dispositivos de radiocomunicación y cartuchos de distintos calibres.

Los hechos se registraron en la colonia Granjas Económicas del Norte, donde los elementos detectaron el vehículo y su conductor intentó evadir la presencia policial, emprendiendo la huida y posteriormente impactándose contra tres vehículos.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.