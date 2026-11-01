Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- En atención a un reporte emitido por el Centro de Cómputo, Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), elementos de la Guardia Estatal resguardaron a un infante de tres años de edad que se encontraba solo en la colonia Las Flores de este municipio.

Tras recibir la alerta a través de la línea de emergencias 911, los efectivos acudieron al llamado de una ciudadana que protegió temporalmente al menor de edad para salvaguardar su integridad física, verificando que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones visibles.

Al sitio arribó personal de la Guardia Estatal de Género, quienes se hicieron cargo del traslado y la canalización correspondiente del niño ante el Sistema DIF Municipal para su debida protección y la localización de sus familiares, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) con la infancia.