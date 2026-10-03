Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) asegura que ya le encontró la fórmula para que las cuentas públicas salgan mejor: capacitar a los tesoreros y meterle inteligencia artificial a las revisiones.

El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, aseguró que la combinación de cursos a servidores públicos y el uso de herramientas de IA automatizada permitió agilizar el cruce de datos fiscales, detectar inconsistencias en minutos y recortar los tiempos muertos en la revisión documental.

Según el auditor, durante todo el año se han dado jornadas de capacitación en la zona norte, centro y sur del estado a tesoreros, contralores y directivos administrativos y de control interno de los entes fiscalizables. La idea, dijo, es que aprendan a armar bien la información financiera y a cumplir con los mecanismos de rendición de cuentas.

Y presume resultados: en la primera etapa de fiscalización a 43 entes públicos, el 72 por ciento salió con comportamiento financiero favorable.

“Es el resultado de las jornadas de capacitación impartidas a tesoreros, contralores y directivos administrativos, permitiendo entregar la información contable en tiempo y forma para su integración a la cuenta pública”, justificó Noriega.

Eso sí, reconoció que tampoco es para echar las campanas al vuelo. Todavía se mantiene un nivel medio en el número de observaciones que hace la Auditoría a los organismos, poderes e instituciones que manejan recursos estatales y municipales.

Destacó que lo que ha ayudado es la alta asistencia a los cursos y la aplicación del Acuerdo General 2026, que puso lineamientos más rigurosos para la captura y transparencia de la información financiera.

El 28 por ciento restante que sí salió con observaciones tendrá los plazos que marca la ley para aclarar o solventar las irregularidades detectadas, indicó.