Por Agencias

París, Francia.- Enfrentamientos entre la policía y manifestantes se registraron desde ayer y continuaban este sábado por la tarde cuando las protestas en París, Toulouse y Marsella llegaban al final del recorrido, comprobaron periodistas de la Afp, mientras se reportaron 290 detenidos.

El marco de una nueva jornada de movilizaciones es para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

Algunos manifestantes utilizaron martillos para arrancar los adoquines y arrojárselos a la policía y se lanzó al menos un artefacto incendiario contra las fuerzas de seguridad. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Unos 320 mil manifestantes participaron este sábado en protestas en toda Francia, de los cuales 70 mil correspondían a la capital francesa, según el Ministerio del Interior, que en un principio informó que la situación se mantenía «globalmente en calma».

Casi medio millón de personas marcharon en el país, incluidas 200 mil en París, informó por su parte una coalición de organizaciones juveniles y sindicatos que representan a estudiantes de secundaria y universitarios.

El tercer fin de semana de protestas transcurre «sin incidentes destacables», señaló el ministerio temprano, pero al final se reportó que la policía detuvo al menos a 290 personas, frente a las 217 arrestadas hace una semana.

El marco de una nueva jornada de movilizaciones es para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

En un principio el Ministerio del Interior destacó el carácter pacífico de la mayoría de convocatorias y señaló que la situación en el país «parece generalmente tranquila»; si bien se mantendrá «una alta vigilancia» y las fuerzas de seguridad permanecerán movilizadas para garantizar «la seguridad de las personas y los bienes», así como el libre ejercicio del derecho a manifestarse de la población francesa.

Entre las concentraciones más numerosas figuran las de Clermont-Ferrand, donde se han reunido unas 2 mil personas, y Pau, que ha congregado a algo más de 2 mil manifestantes, según el recuento recogido por el diario Le Figaro. También se ha dado cuenta de movilizaciones con cientos de participantes en Avignon y Guéret.

Las autoridades locales han establecido restricciones nocturnas en varias ciudades para prevenir posibles alteraciones del orden público, en una jornada de protestas que coincide con las celebraciones previstas por la festividad de Halloween. Así, en París, la Prefectura de Policía ha decretado un toque de queda en los alrededores de la plaza de la República y de Châtelet-Les Halles durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes, entre las 23:00 y las 6:00 horas. La medida también afecta a menores que no estén acompañados por adultos en ciudades como Burdeos, Marsella y Le Mans.

Las autoridades francesas habían reforzado este sábado el dispositivo de seguridad en todo el país, con cerca de 70 mil policías y efectivos de seguridad desplegados para prevenir disturbios, saqueos y actos vandálicos. (Europa Press/Afp/The Independent/Agencias).