Por Agencias

Astaná, Kazajistán.- El seleccionado nacional en la categoría de los 57 kilogramos libres avanzó a la final en la justa del orbe al vencer 4-1 al coreano Han Chong-song, monarca defensor.

En su camino a la disputa por el oro, el gladiador tricolor venció al kazajo Meirambek Kartbay por 5-2; al atleta de Mauricio, John Leopold, por superioridad técnica 10-0, y al mongol Munkh Erdene Batkhuyag por marcador de 4-3.

Bravo-Young, quien nació en Estados Unidos y representa deportivamente a México, llegó a la competencia en Astaná, Kazajistán, con historial olímpico en París 2024 y siendo dos veces campeón nacional NCAA.

El mexicano es actualmente el número seis del ranking mundial.

Su rival será el estadunidense Spencer Lee, quien superó en semifinales al azerbaiyano Islam Bazarganov. (Agencias).