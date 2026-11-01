Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, derivado de la apelación promovida por el Ministerio Público, obtuvo la modificación de una sentencia condenatoria en segunda instancia, incrementando de 20 años y dos días a un total de 176 años de prisión en contra de Daniel “N”, por el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una adolescente.

Los hechos ocurrieron en diferentes ocasiones entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, en el ejido La Colmena, municipio de Aldama, Tamaulipas, cuando el ahora sentenciado aprovechaba los momentos en que la víctima quedaba bajo su cuidado.

Derivado de los agravios presentados por el Ministerio Público, la Sala Colegiada los consideró fundados y, tras valorar las pruebas y tomar en cuenta cada uno de los hechos cometidos, resolvió modificar la sentencia.

Por ello se estableció una pena de 22 años de prisión por cada uno de los ocho hechos acreditados, sumando un total de 176 años de pena privativa de la libertad.

“Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas, fortalecer la actuación ministerial y garantizar que los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes tengan las consecuencias legales correspondientes”, informó la dependencia.