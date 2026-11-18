Por Redacción

Ciudad de México.- Morena emitió este miércoles la convocatoria para la selección de los “coordinadores distritales locales” de 31 entidades que renovarán sus Congresos estatales en la elección de 2027.

De acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, parte de las tareas de estos coordinadores es “fortalecer la organización y profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación”.

Las coordinaciones distritales son el primer paso para convertirse en los eventuales candidatos a las diputaciones locales.

El registro estará abierto del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre de 2026, y se debe hacer exclusivamente en línea, a través de:

https://registro.coordinacionesdistritaleslocales.morena.app/. A partir de las 9 de la mañana.

Es de recordar que el partido tiene registro de más de 21 mil interesados para diputaciones federales y cargos municipales. En el primer caso sumaron 5 mil 500 interesados mientras que para los ayuntamientos se inscribieron más de 17 mil.

Asimismo, ya trabajan en territorio los 17 coordinadores estatales de la transformación, eventuales aspirantes a las gubernaturas en juego el próximo año.

“Nuestro movimiento tiene claro que la fuerza de Morena está en el territorio y en la organización de su militancia y de millones de mexicanas y mexicanos que todos los días trabajan por un país más justo. Las coordinaciones tendrán la tarea de fortalecer la organización popular, promover la participación de la militancia y consolidar la presencia de nuestro movimiento en cada distrito local”, señaló el partido al emitir la convocatoria. (Redacción).