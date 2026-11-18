Por Agencias

Ciudad de México. Luego de la explosión del cohete Satarship de Space X en la frontera con México , durante la prueba 15 en Texas, Estados Unidos, este martes comenzó a arribar basura espacial a la playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.

Por ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitará a la empresa del magnate Elon Musk hacerse responsable de esos residuos.

Informó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la asociación civil Conibio Global comenzaron la recolección de los residuos, que serán asegurados por la Profepa.

Los residuos empezaron a llegar a aguas mexicanas esta mañana, alrededor de las 7:30 horas, cuatro días después de la explosión ocurrida el viernes pasado.

La dependencia reconoció la labor de vigilancia comunitaria y exhortó a la población a no manipular los materiales, reportando cualquier hallazgo en sus canales oficiales. Además, indico que la Profepa junto con la Secretaría de Marina han estado presentes en la zona y han mantenido la vigilancia desde que se llevó a cabo la explosión.

En tanto, Conibio Global detalló que hasta las 10:30 horas habían recolectado más de mil 500 piezas de diferentes tamaños, que son fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de Space X.

VIGILANCIA DE SEMAR A MATAMOROS

En un mensaje en sus redes sociales, denunciaron que el acceso a playa Bagdad está intransitable debido a la marea alta, las condiciones generadas por el frente frío y las fuertes ráfagas de viento.

Lamentaron que por la cantidad y el tamaño de las piezas, “será imposible recogerlos todos. Ya documentaron fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul, correspondientes a la pared interna del propulsor, mezclados con basura turística”.

Añadieron que aún no es posible llegar hasta la boca del río, cerca del punto de la explosión, para verificar si hay piezas de mayor tamaño, como tanques de propulsión que en ocasiones anteriores han pesado desde unos 15 kilos hasta media tonelada.

Reprocharon que nuevamente “la evidencia confirma la presencia de basura espacial de SpaceX en nuestras costas tamaulipecas. Seguiremos documentando los hallazgos y compartiendo información conforme las condiciones permitan avanzar”.

No es la primera vez que ocurre. En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno demandaría a SpaceX debido a la contaminación que sus cohetes provocan en playas mexicanas. (Alexia Villaseñor y Jared Laureles/La Jornada/Foto: @PROFEPA_Mx).