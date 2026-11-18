Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La participación ciudadana, a través de denuncias oportunas y la pronta intervención de personal capacitado de la Guardia Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y el apoyo de un binomio canino, permitieron asegurar 25 mil cajetillas de cigarros durante una acción de vigilancia en esta capital.

El aseguramiento se realizó en un autobús de pasajeros procedente de la Ciudad de México y con destino a Matamoros, donde fueron localizadas 50 cajas que contenían 500 cajetillas cada una.

La mercancía y la unidad fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Este resultado destaca la importancia de la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y el uso de capacidades especializadas para atender oportunamente los reportes y fortalecer las acciones de seguridad en Tamaulipas.