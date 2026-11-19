Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que esta mañana se registró un accidente vehicular entre dos tractocamiones, uno de ellos tipo pipa que transportaba aceite, a la altura del kilómetro 85 de la carretera Federal 101 Tula–Victoria, cerca del lienzo charro de Palmillas.

Por ese motivo la carretera Tula–Victoria se mantuvo cerrada por horas.

En el lugar se reportó una persona lesionada pero se desconocía la gravedad de su situación.

Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo en el accidente mientras se limpiaba la zona para abrir la circulación en ambos sentidos.