Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente estatal del PRI Bruno Díaz Lara cuestionó el incremento al impuesto predial aprobado para la mayoría de los municipios de Tamaulipas y consideró que cualquier aumento en la recaudación debería traducirse en mejores servicios para la población.

El dirigente priista señaló que anteriormente los ajustes al predial debían analizarse y aprobarse de manera particular para cada municipio, a partir de solicitudes presentadas por los respectivos cabildos.

Sin embargo, sostuvo que las modificaciones recientemente aprobadas generan preocupación debido a que, a su juicio, no existe claridad sobre los beneficios que recibirán los ciudadanos a cambio de un mayor pago de impuestos.

“Si se va a ver reflejado realmente en mejorar las condiciones de los municipios, adelante. Pero si vamos a seguir como estamos, entonces los ciudadanos tienen derecho a preguntar para qué quieren seguir recaudando más”, expresó.

Díaz Lara consideró que el principal reto de las administraciones municipales será demostrar que los recursos adicionales tendrán un impacto tangible en rubros como servicios públicos, infraestructura y calidad de vida.

“Van a cobrar más predial. ¿Y los ciudadanos lo van a ver reflejado en mejores servicios? Esa es la pregunta”.

El dirigente priista también señaló que la autonomía municipal debería mantenerse como un elemento fundamental para justificar y explicar cualquier ajuste a los impuestos locales, especialmente cuando estos impactan directamente el bolsillo de los contribuyentes.

Indicó que, independientemente de los porcentajes aprobados, los ciudadanos esperan resultados concretos que justifiquen el incremento en las contribuciones.

Añadió que la discusión no debe centrarse únicamente en la recaudación, sino en la forma en que los municipios aplican los recursos públicos y en la transparencia con que informan los resultados obtenidos.

Finalmente, sostuvo que cualquier aumento en la carga tributaria debe ir acompañado de mejoras perceptibles para la población, pues de lo contrario se corre el riesgo de generar inconformidad entre los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales.