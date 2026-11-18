Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, ejecutaron tres órdenes de cateo en Zapopan, Jalisco, donde detuvieron a cuatro personas, entre ellas César Daniel “N”, identificado como uno de los líderes de una célula delictiva.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar tres inmuebles presuntamente utilizados como casas de seguridad por integrantes de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas y armamento. Con esta información, se realizaron labores de vigilancia y se recabaron los datos de prueba necesarios para que un Juez de Control otorgara las órdenes de cateo correspondientes.

Durante la ejecución de las órdenes judiciales, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos. Como resultado, tres agresores perdieron la vida, uno de ellos mientras se le daba asistencia médica y era trasladado al hospital, por lo que se dio intervención a las autoridades competentes para realizar las diligencias periciales correspondientes.

Una vez controlada la situación, los efectivos concretaron la detención de César Daniel “N” y de otras tres personas. Además, aseguraron tres inmuebles, dos vehículos, dos motocicletas, seis armas cortas, dos cargadores, cartuchos y diversos teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones, César Daniel “N” es identificado como uno de los principales operadores de una célula delictiva vinculada con el trasiego de drogas y armamento, así como con actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro, además cuenta con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros de un periodista y de un empresario inmobiliario.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad avanzan en la desarticulación de estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos que afectan la seguridad de las familias mexicanas, informó la SSPC en un comunicado oficial. (Por Redacción).