Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que su partido recurrirá a instancias internacionales para denunciar las presuntas irregularidades que, a su juicio, se registraron al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante una rueda de prensa en Ciudad Victoria, el priista afirmó que el PRI ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con presuntos actos de corrupción y sostuvo que continuará impulsando acciones legales en distintos ámbitos.

«Los vamos a denunciar aquí, los vamos a denunciar a nivel internacional», afirmó.

Moreno Cárdenas acusó que existe una intención de influir en los órganos electorales y aseguró que su partido insistirá en la necesidad de contar con autoridades electorales autónomas e independientes.

Asimismo, sostuvo que el PRI ha solicitado que se investiguen los señalamientos relacionados con contratos y decisiones administrativas tomadas durante la gestión de la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei

Señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas.

«Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía, presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República», expresó.

Moreno Cárdenas reiteró que su partido continuará dando seguimiento a estos procedimientos tanto en México como mediante los mecanismos internacionales que considere procedentes.