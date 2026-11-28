Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La consejera electoral y presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al PREP del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), María Isabel Tovar de la Fuente, informó que a dos meses de haberse emitido la convocatoria para observadores electorales del proceso 2026-2027 se han recibido 31 solicitudes de ciudadanos interesados en participar.

Detalló que de las solicitudes registradas ante las juntas del Instituto Nacional Electoral (INE), 13 corresponden a hombres y 18 a mujeres, quienes actualmente se encuentran en proceso de acreditación, sujetos al cumplimiento de los requisitos documentales y la capacitación obligatoria.

«La figura del observador electoral es un pilar de transparencia y certeza», indicó la consejera, al señalar que quienes obtengan la acreditación podrán dar seguimiento a distintas etapas del proceso electoral, desde la instalación de casillas y el desarrollo de la votación, hasta el escrutinio y cómputo de votos, la lectura de resultados y la recepción de paquetes electorales en los consejos correspondientes.

Tovar de la Fuente indicó que el registro puede realizarse de manera virtual mediante la plataforma del INE y recordó que la fecha límite para presentar solicitudes será el 10 de mayo de 2027.

Respecto al número de aspirantes registrados hasta el momento, reconoció que se espera una participación mayor, por lo que aprovechó para convocar a la ciudadanía a involucrarse en el proceso.

«Siempre estamos esperando que la ciudadanía se sume y que estos números se incrementen», expresó.

A nivel nacional, agregó, se han recibido mil 964 solicitudes individuales para observación electoral, además de 11 solicitudes promovidas por organizaciones.