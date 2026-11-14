Por Redacción

Ciudad de México.- Luego de que se comprobara que Juan «N» cometió el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas menores de edad en los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que cumplir con todo un procedimiento y aportó las pruebas para obtener sentencia condenatoria de 60 años de prisión en su contra.

De nacionalidad mexicana, como las dos personas del sexo femenino que victimó, la FGR contó con los elementos para intervenir.

El delito se cometió por un mexicano en contra de dos mujeres mexicanas menores de edad, por lo que el caso se llevó en nuestro país y como resultado, la Fiscalía General de la República cumplió con todo el procedimiento y aportó las pruebas para obtener sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra del victimario Juan “N”, indicó la dependencia.

Este caso, corrió a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por conducto de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, que obtuvo la sentencia referida por la responsabilidad penal de Juan «N», en el delito de homicidio calificado en agravio de dos víctimas menores de edad, precisó.

En junio de 1999, el hoy sentenciado privó de la vida con arma de fuego a dos personas menores de edad, de 17 y 15 años; les disparó en varias ocasiones por la espalda cuando caminaban de su domicilio a su colegio en la ciudad de Lynwood, Condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Luego de darse a la fuga, Juan «N» fue detenido en 2002 en nuestro país, y por considerarse que el delito se cometió por un mexicano en contra de mexicanas, se juzgó por autoridades competentes de nuestro país, turnándose el expediente a la hoy FGR para el ejercicio de la acción penal.

Por lo anterior, y tras cumplir con diversos procedimientos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, obtuvo sentencia condenatoria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que le impuso la pena de 60 años de prisión y se le negaron todos los sustitutivos de la pena.

El sentenciado está internado en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a disposición del órgano jurisdiccional, refirió la dependencia en un comunicado oficial. (Redacción).