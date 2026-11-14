Por Agencias

Ciudad de México.- Ante el involucramiento de dirigentes del partido Somos en irregularidades cometidas en el Instituto Nacional Electoral (INE), como publicó La Jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si deben ser investigados.

–¿Sobre todo Edmundo Jacobo? –se le preguntó en la mañanera, en referencia a quien fue secretario ejecutivo del organismo por 15 años.

–Sí, vale la pena leer la nota –respondió y mostró en la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional la portada de este diario con esa información, al tiempo que criticó las liquidaciones millonarias que, manifestó, se otorgaron ex consejeros como Lorenzo Córdova, y el propio Edmundo Jacobo.

“Puede ser legal, pero también es inmoral lo que se dieron: 11 millones de pesos, 13 millones por salir del INE. ¿Cuándo se ha visto eso? Para Lorenzo Córdova creo que fueron 11 millones y el que fue secretario ejecutivo, no sé por cuántos años, se llevó más como liquidación, cuando de por sí ganaban más que el presidente”.

Es decir, continuó, “ganaban 2 millones de pesos al mes en términos brutos, con sus descuentos de impuestos, y luego se llevan 11 millones”.

Frente a la corrupción e irregularidades denunciadas, la Presidenta pidió a los actuales consejeros sanear todo el proceso para la elección de 2027. “Probablemente se van a ahorrar muchos recursos, y que sean totalmente transparentes las contrataciones”, exigió.

Rechazó la narrativa de que “todo empezó” con Guadalupe Taddei. “No, perdón. Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho, y ninguna de las administraciones hicieron nada por desarticularlo; en algunos casos ni siquiera producían papelería electoral, sino que eran intermediarios”.

Por eso, indicó, “es muy importante que se haga la investigación de la Auditoría; si es necesario de la Fiscalía General de la República. Entiendo que ya se han presentado varias denuncias penales”.

Ayer, este diario publicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa abrió dos expedientes relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones del INE por un monto conjunto superior a 563 millones de pesos, cometidas por ex funcionarios del organismo electoral que hoy forman parte del partido Somos.

–¿Se debe investigar a los dirigentes de Somos? –se le preguntó.

–Eso depende de la Auditoría o de la Fiscalía. Pero es relevante la nota que sale hoy (en La Jornada).

Sheinbaum resaltó que hay muchas observaciones y por eso su solicitud a la ASF para que investigue los contratos del monopolio “que se formó hace muchos años” para producir material electoral, tanto para el INE como para los organismos públicos locales electorales, “particularmente de 2014 a 2025”.

Y apuntó que ahora los consejeros, “al haberse congelado las cuentas, generaron nuevos lineamientos de licitación” para que no prevalezcan las firmas de esa “mafia electoral”.

Hizo referencia al vínculo que desde 1989 estableció Juan Carlos Padilla Aguilar, ex secretario general del Cisen y quien actualmente forma parte de la estructura de Somos, con los hermanos Hernández Casillas, “hasta otras personas que fueron parte de la estructura del INE desde hace muchos años”.

Como ejemplo, comentó que vio un video donde a una persona que “entró al INE con (Luis Carlos) Ugalde, lo sube de nivel Lorenzo Córdova, después participa en la administración de Taddei y ahora es un apoderado legal de estas empresas de las que hemos estado hablando”. (Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez/La Jornada).