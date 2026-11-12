Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que mediante la labor de Agentes de la Policía de Investigación se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Cristian Uriel “N” y Alejandro Ferneli “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con ventaja.

El requerimiento judicial fue emitido por un Juez de Control, derivado de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público respecto a los hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2026 en la colonia Los Muros, en Reynosa, Tamaulipas, por el delito de homicidio doloso cometido en agravio de un elemento de la Guardia Estatal.

La indagatoria ministerial reunió datos de prueba a partir de dictámenes periciales en Criminalística y Balística, además de otros actos de investigación conducentes a la plena identificación de los probables responsables de los hechos referidos.

Los imputados deberán responder ante la autoridad judicial por los hechos que se les atribuyen, conforme al procedimiento legal.