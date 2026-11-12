Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que en seguimiento a las investigaciones desarrolladas por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE), a Juan Manuel “N”, alias “El Chivo”, detenido recientemente en flagrancia por el delito de extorsión en el municipio de Valle Hermoso, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de secuestro, respecto a hechos registrados en Ciudad Victoria.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el imputado también estaría relacionado con diversos eventos delictivos en el municipio de Reynosa, vinculados con la privación ilegal de la libertad de personas provenientes de otras entidades federativas que acudían a la región por actividades laborales, empresariales o comerciales.

Con la detención de Juan Manuel “N”, suman seis las personas capturadas pertenecientes a un grupo delictivo dedicado al secuestro que operaba desde el año 2025, con lo cual la institución logra la desarticulación de esta célula y mantiene las acciones operativas para lograr la aprehensión del último integrante de dicha organización.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de combatir con firmeza los delitos de alto impacto, llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad y el patrimonio de los ciudadanos y actuar con estricto apego al debido proceso y al estado de derecho, indicó la dependencia en una versión oficial.