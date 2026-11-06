Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los ajustes aplicados al presupuesto del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para el cierre del ejercicio fiscal 2026 obligaron al organismo a cancelar la licitación pública mediante la cual pretendía adquirir materiales electorales y de simulacro, compra que ahora será retomada hasta el próximo año.

El presidente del Consejo General del IETAM, Juan José Ramos Charre, explicó que la determinación responde exclusivamente a una reorganización de las prioridades financieras del Instituto, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de compromisos institucionales considerados prioritarios antes de concluir el presente ejercicio presupuestal.

“Es una decisión que obedece a temas estrictamente presupuestales, prioridades del ejercicio del presupuesto y no está vinculada como tal. Lo que se iba a comprar son evidentemente materiales electorales y de simulacro, en donde estaban participando, por haber adquirido bases, 11 personas físicas y morales interesadas en el procedimiento de licitación”,.

El funcionario precisó que el procedimiento ya fue cancelado formalmente y que las empresas registradas fueron notificadas de la decisión.

Entre las compañías que habían adquirido bases para participar en la licitación se encuentran Flexométrica S.A. de C.V., Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales S.A. de C.V., Litoformas S.A. de C.V., Formas Inteligentes S.A. de C.V., CAMSA S.A. de C.V., Talleres Gráficos de México, Tol Producciones S.A. de C.V., Compuformas S.A. de C.V., Impresión Digital en Tamaulipas S.A. de C.V., Técnicos en Fijación Winset S.A. de C.V. y Gráficas Corona JE S.A. de C.V.

Ramos Charre estimó que una vez iniciado el ejercicio presupuestal 2027 y contando con suficiencia financiera, el Instituto determinará la forma en que realizará la compra de los materiales requeridos.

Explicó que, una vez asignados los recursos correspondientes, el IETAM definirá si emite una nueva licitación pública nacional o si opta por un esquema de adjudicación directa para concretar la adquisición.

La cancelación del procedimiento permitirá al organismo electoral concentrar los recursos disponibles en atender los compromisos prioritarios programados para el cierre del presente año fiscal.