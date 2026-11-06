Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano, consideró que las revisiones relacionadas con contrataciones electorales deberían extenderse a los ejercicios 2021 y 2022, años en los que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) mantuvo relación comercial con una de las empresas actualmente bajo cuestionamiento nacional.

Lo anterior luego de que el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, informó que la Auditoría Superior de la Federación únicamente solicitó información correspondiente al ejercicio 2025, relacionado con la elección judicial.

«Claro, que se revisen y conforme avance la investigación yo creo que se van a ir aclarando cosas y van a ir apareciendo necesidades para investigar más a profundidad», expresó Ortega Lozano.

El dirigente petista consideró que las indagatorias no deben limitarse a un solo periodo cuando existen antecedentes de contrataciones en años anteriores.

Sin embargo, señaló que más allá de las auditorías, el tema central debe ser la transparencia en tiempo real sobre el uso de recursos públicos.

«La ciudadanía no está conforme con que se hagan autopsias de los gastos que se realizaron».

Añadió que las investigaciones posteriores ayudan a conocer posibles irregularidades, pero no necesariamente fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

«No tiene caso saber de qué murió la democracia cuando lo que tenemos que hacer es que la democracia viva sin ningún cuestionamiento».

Finalmente, expresó su confianza en que las investigaciones permitan aclarar cualquier situación pendiente y contribuyan a fortalecer la credibilidad de los organismos electorales.