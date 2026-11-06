Por Redacción

Jiménez, Tamaulipas.-Personal de la Guardia Estatal atendía esta tarde un accidente registrado en el kilómetro 54 de la Carretera Federal 101, donde un tractocamión con doble remolque volcó, obstruyendo la circulación en sentido de sur a norte.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraban personas lesionadas.

En el lugar se mantenía la atención del incidente, en espera del arribo de unidades de la Guardia Nacional, por lo que se estaba recomendando a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona